Le Olimpiadi del 2032 si terranno a Brisbane, in Australia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le Olimpiadi estive del 2032 si terranno a Brisbane, in Australia. La decisione è stata annunciata mercoledì nel corso della 138esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), a tre giorni dalla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Tokyo, in Giappone.

