Le ambizioni dell’Italia a Tokyo 2020

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La cerimonia di apertura prevista per le 13:00, ora italiana, di venerdì 23 luglio darà ufficialmente il via alla XXXII edizione dei Giochi Olimpici moderni, che si concluderanno l’8 agosto. Rinviati di un anno a causa della pandemia, le Olimpiadi dihanno vissuto momenti molto difficili negli scorsi mesi, con polemiche interne alla politica giapponese sulla opportunità o meno di una cancellazione, e il mondo sportivo globale alle prese con una preparazione senza alcuna certezza. Alla fine i Giochi si faranno, anche se perlopiù senza pubblico, in una bolla strettissima e con la costante paura di un aumento di contagi fra atleti e accompagnatori: se l’atmosfera ...