Lazio zona gialla da lunedì 26 luglio 2021? Le nuove regole: ecco cosa cambia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Da giorni si sta parlando di possibili zone gialle e in particolar modo, il Lazio sembrerebbe essere una delle Regioni che rischia maggiormente il cambio di colore. Se non si troverà un accordo, il Lazio potrebbe tornare in zona gialla già a partire da lunedì 26 luglio. La principale regola sarà il ritorno alla mascherina obbligatoria anche all'aperto. Leggi anche: regole zona gialla: cosa si può fare e cosa cambia per ristoranti, bar, palestre e piscine Il passaggio Al momento il tasso ...

