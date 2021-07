Lazio, Lotito pensa a Parolo per il dopo Peruzzi: ma c’è un ostacolo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lotito avrebbe pensato a Marco Parolo per sostituire il partente Angelo Peruzzi: l’idea però è tramontata sul nascere La Lazio si appresta a salutare in maniera ufficiale Angelo Peruzzi, con l’attuale club manager pronto a rescindere il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023. L’ex portiere, come spiegato dal quotidiano il Messaggero, avrebbe chiesto maggiore autonomia non ricevendo però risposta. Come suo successore i biancocelesti hanno immediatamente pensato a Marco Parolo ma l’idea è stata subito esclusa: nella testa del centrocampista infatti non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021)avrebbeto a Marcoper sostituire il partente Angelo: l’idea però è tramontata sul nascere Lasi appresta a salutare in maniera ufficiale Angelo, con l’attuale club manager pronto a rescindere il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023. L’ex portiere, come spiegato dal quotidiano il Messaggero, avrebbe chiesto maggiore autonomia non ricevendo però risposta. Come suo successore i biancocelesti hanno immediatamenteto a Marcoma l’idea è stata subito esclusa: nella testa del centrocampista infatti non ...

Advertising

OfficialSSLazio : ???????????? Il 19 luglio del 2004 Claudio Lotito diventava il Presidente della S.S. Lazio #CMonEagles ?? - calciomercatoit : ?? #Lazio, il futuro di #LuisAlberto resta argomento scottante: 'Ha deciso di andarsene e vuole il #Milan' - SabrinSabry : RT @CiacciaStryker: La #SSLazio non è mia, non è della #CurvaNord, non è del #LazioTwitter, non è di Lotito né di #Sarri. La Lazio va oltre… - carlo_goodlife : RT @CiacciaStryker: La #SSLazio non è mia, non è della #CurvaNord, non è del #LazioTwitter, non è di Lotito né di #Sarri. La Lazio va oltre… - flamanc24 : RT @eduzude: Stadio Flaminio, #Raggi: “#Lotito è interessato e lo stiamo accompagnando nei sopralluoghi” #Lazio ?? -