Lavoro, assunzioni a maggio +2,4%: a Bergamo sopra i livelli “pre-Covid” del 2019 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Per la prima volta dall’inizio della pandemia, le nuove assunzioni mensili di dipendenti (11.007 a maggio) hanno superato, di poco (+2,4%), i livelli “pre-Covid” del 2019. La crescita occupazionale maturata nell’arco degli ultimi dodici mesi si consolida con un saldo positivo di 5.309 posizioni di Lavoro dipendente, generato in larga misura dall’industria (+2.211) e dalle costruzioni (+1.875), col contributo del settore agricolo (+312) e, per la prima volta dalla crisi Covid, con la risalita del macrosettore del commercio e servizi (+911), al cui interno migliorano, pur ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Per la prima volta dall’inizio della pandemia, le nuovemensili di dipendenti (11.007 a) hanno superato, di poco (+2,4%), i“pre-” del. La crescita occupazionale maturata nell’arco degli ultimi dodici mesi si consolida con un saldo positivo di 5.309 posizioni didipendente, generato in larga misura dall’industria (+2.211) e dalle costruzioni (+1.875), col contributo del settore agricolo (+312) e, per la prima volta dalla crisi, con la risalita del macrosettore del commercio e servizi (+911), al cui interno migliorano, pur ...

Advertising

francescoseghez : Quota 100 ha creato i posti di lavoro promessi (soprattutto per i giovani)? La risposta (ormai scontata) è no. Il… - armidago68 : RT @Giul_Granato: Con lo sblocco dei licenziamenti è iniziato un processo di distruzione dei posti di lavoro, attraverso la delocalizzazion… - nicola_fiore : RT @Giul_Granato: Con lo sblocco dei licenziamenti è iniziato un processo di distruzione dei posti di lavoro, attraverso la delocalizzazion… - potere_alpopolo : RT @Giul_Granato: Con lo sblocco dei licenziamenti è iniziato un processo di distruzione dei posti di lavoro, attraverso la delocalizzazion… - Stefyts64 : RT @fsoglian: #remoteworking #smartworking Da ricerca @OJAssociates 3 i trend nei primi mesi 2021 per il lavoro: ??assunzioni da remoto, ??… -