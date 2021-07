Laura Pausini protagonista del nuovo film Amazon Original (Di mercoledì 21 luglio 2021) Laura Pausini – Crediti Tommy NapolitanoIl film Amazon Original prodotto in Italia sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 paesi e territori in tutto il mondo nel 2022 LONDRA – Amazon Studios ha annunciato l’inizio delle riprese del nuovo film Amazon Original italiano di cui sarà protagonista la cantante, autrice e produttrice italiana Laura Pausini, star globale amata in tutto il mondo. Il progetto, nato da un’idea Originale di ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 21 luglio 2021)– Crediti Tommy NapolitanoIlprodotto in Italia sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 paesi e territori in tutto il mondo nel 2022 LONDRA –Studios ha annunciato l’inizio delle riprese delitaliano di cui saràla cantante, autrice e produttrice italiana, star globale amata in tutto il mondo. Il progetto, nato da un’ideae di ...

