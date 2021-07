Laura Pausini farà un film per Amazon Prime Video: di che cosa parlerà? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un grande annuncio quello arrivato ieri da Laura Pausini che sui social, ha voluto condividere con chi la segue, questa novità inattesa. La cantante ha rivelato che nel 2022 su Amazon Prime Video ci sarà un film che parlerà di lei. Un lavoro al quale tiene tanto: da due anni infatti, sta lavorando al film che arriverà nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming. E immaginiamo che di cose da raccontare ce ne saranno davvero tante, visto che questi due ultimi anni per la cantate sono stati pazzeschi, dalla vittoria del Golden Globe alla candidatura per ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un grande annuncio quello arrivato ieri dache sui social, ha voluto condividere con chi la segue, questa novità inattesa. La cantante ha rivelato che nel 2022 suci sarà unchedi lei. Un lavoro al quale tiene tanto: da due anni infatti, sta lavorando alche arriverà nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming. E immaginiamo che di cose da raccontare ce ne saranno davvero tante, visto che questi due ultimi anni per la cantate sono stati pazzeschi, dalla vittoria del Golden Globe alla candidatura per ...

