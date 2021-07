Laura Pausini: “C’è una cosa che non avevo mai raccontato, una cosa per me importante”. E annuncia il suo primo film (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo aver conquistato un Golden Globe e aver sfiorato l’Oscar con il brano “Io sì-Seen” della colonna sonora di “La vita davanti davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren, Laura Pausini ha annunciato a sorpresa il suo debutto in un film. La pellicola, già in lavorazione, sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video nel 2022. C’è molta curiosità attorno a questo capitolo inedito del percorso professionale di Laura Pausini che la vedrà protagonista assoluta del suo primo film. Il progetto nasce da un’idea della cantante ed è stato scritto da Ivan ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo aver conquistato un Golden Globe e aver sfiorato l’Oscar con il brano “Io sì-Seen” della colonna sonora di “La vita davanti davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren,hato a sorpresa il suo debutto in un. La pellicola, già in lavorazione, sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video nel 2022. C’è molta curiosità attorno a questo capitolo inedito del percorso professionale diche la vedrà protagonista assoluta del suo. Il progetto nasce da un’idea della cantante ed è stato scritto da Ivan ...

Advertising

IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso e la prima volta a #SanSiro: “Sarò la seconda artista dopo Laura Pausini, ora sono pronta e so d… - SkyTG24 : Laura Pausini firma il suo primo film per Amazon - team_world : Una gran bella soddisfazione per Alessandra Amoroso che, dopo Laura Pausini, è la seconda italiana ad esibirsi in c… - Webl0g : Laura Pausini protagonista del nuovo film italiano Amazon Original - Bobe_bot : Amazon annuncia il film documentario su Laura Pausini ( -