Laura Chiatti lancia una frecciatina social, voci di crisi con Marco Bocci (Di mercoledì 21 luglio 2021) Laura Chiatti al centro della cronaca rosa per la presunta crisi con il marito Laura Chiatti è la protagonista della cronaca rosa di questi ultimi mesi. Giornali, pagine online, social network si sono concentrati su di lei e sull’attore Marco Bocci. Non si parla d’altro che della loro relazione che secondo voci di corridoio starebbe L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 luglio 2021)al centro della cronaca rosa per la presuntacon il maritoè la protagonista della cronaca rosa di questi ultimi mesi. Giornali, pagine online,network si sono concentrati su di lei e sull’attore. Non si parla d’altro che della loro relazione che secondodi corridoio starebbe L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

xkekenma : buongiorno sono triste perché anche oggi mi sono svegliata e non sono laura chiatti - infoitcultura : Laura Chiatti rompe il silenzio: la verità sul marito Marco Bocci - zazoomblog : Laura Chiatti e Marco Bocci matrimonio in crisi? Arriva la “conferma” dell’attore - #Laura #Chiatti #Marco #Bocci… - zazoomblog : Laura Chiatti e Marco Bocci matrimonio in crisi? Arriva la “conferma” dell’attore - #Laura #Chiatti #Marco #Bocci - zazoomblog : Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi lei lancia una frecciatina sui social - #Laura #Chiatti #Marco #Bocci #crisi -