L'assessore leghista di Voghera parla di colpo accidentale: ma perché aveva estratto la pistola? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Restano alcuni punti oscuri sulla vicenda di Voghera, dove l'assessore Massimo Adriatici ha sparato e ucciso a un 39enne marocchino nel centro della città. Se era solo una banale lite in mezzo alla ...

chedisagio : ?? A Voghera, l'assessore alla sicurezza leghista è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a uno straniero ieri notte, uccidendolo. - AngeloCiocca : Quanto accaduto a #Voghera deve far riflettere. Se non fosse stato per un assessore leghista, intervenuto a difesa… - HuffPostItalia : Voghera, arrestato assessore leghista alla Sicurezza. Ucciso un 39enne durante una lite - Macchessegrullo : Chissà perché se leggo 'assessore leghista spara a straniero' inizio a grattarmi il capo se poi trovo pure scritto 'legittima difesa'. - Mauro73432329 : Salvini difende il suo assessore. 'Altro che Far West, ipotesi legittima difesa' -