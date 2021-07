L’assessore leghista di Voghera arrestato con l’accusa di aver sparato ed ucciso un uomo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una lite fuori da un bar, poi quel colpo di pistola che ha ferito e poi ucciso un uomo nel centro di Voghera. È accaduto martedì sera, intorno alle 22, nella cittadina in provincia di Pavia. Questa mattina le forze dell’ordine hanno arrestato – con la misura cautelare dei domiciliari – Massimo Adriatici. Non si tratta di una persona qualunque, ma delL’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale del comune lombardo, eletto con la Lega. Massimo Adriatici, L’assessore leghista di Voghera arrestato con l’accusa di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una lite fuori da un bar, poi quel colpo di pistola che ha ferito e poiunnel centro di. È accaduto martedì sera, intorno alle 22, nella cittadina in provincia di Pavia. Questa mattina le forze dell’ordine hanno– con la misura cautelare dei domiciliari – Massimo Adriatici. Non si tratta di una persona qualunque, ma delalla Sicurezza e alla Polizia Locale del comune lombardo, eletto con la Lega. Massimo Adriatici,dicondi ...

chedisagio : ?? A Voghera, l'assessore alla sicurezza leghista è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a uno straniero ieri notte, uccidendolo. - mazzettam : 'sparatoria in piazza'. 'Violenta discussione ' Un assessore leghista ha ucciso un uomo di origini marocchine con u… - franco_tossini : RT @GioLario: Merda leghista ! #assassino Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l'assessore alla Sicurezza della L… - GianpaoL0 : A Voghera, l'assessore leghista #MassimoAdriatici ha ucciso un uomo di 39 anni di colore sparandogli. Questa è la L… - SecolodItalia1 : Marocchino ucciso in strada: chi è Massimo Adriatici, l’assessore di Voghera arrestato (video)… -