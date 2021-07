L’arcivescovo di Napoli scrive ai politici | Nel Pnrr mancano Sud e poveri Riaccendete la speranza

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza “manca il Sud, nella sua specificità di questione morale e politica e, quindi, democratica”. Lodi, monsignor Domenico Battaglia, in una lettera inviata al quotidiano “Avvenire”. Don Mimmo Battaglia sottolinea che “se manca il Sud in quanto tale,anche inella loro drammatica peculiarità: iin carne ed ossa, uomini, donne e bambini, volto per volto, nome per nome, che spero finalmente fuoriescano da quelle fredde statistiche che non impressionano più un’Italia divisa su tutto e che rischia di ...