L’arbitro Calvarese spiazza tutti e si dimette dall’Aia: «Motivi personali» (Di mercoledì 21 luglio 2021) A sorpresa, ieri, sono arrivate le dimissioni dall’Aia delL’arbitro Gianpaolo Calvarese. Eppure Trentalange aveva studiato una norma ad personam che gli avrebbe permesso di bypassare la regola del limite di età (ha 45 anni) e di poter dirigere gare fino ai 50, anche se a determinate condizioni. Non a caso, era nell’elenco di quanti avrebbero dovuto raggiungere il raduno di Sportilia venerdì. Invece, il colpo a sorpresa, per il quale Calvarese ha addotto Motivi personali. «Ho ragionato insieme alla mia famiglia, sostenibilità e green sono i pilastri su cui basare il domani. Mi sarebbe ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) A sorpresa, ieri, sono arrivate le dimissionidelGianpaolo. Eppure Trentalange aveva studiato una norma ad personam che gli avrebbe permesso di bypassare la regola del limite di età (ha 45 anni) e di poter dirigere gare fino ai 50, anche se a determinate condizioni. Non a caso, era nell’elenco di quanti avrebbero dovuto raggiungere il raduno di Sportilia venerdì. Invece, il colpo a sorpresa, per il qualeha addotto. «Ho ragionato insieme alla mia famiglia, sostenibilità e green sono i pilastri su cui basare il domani. Mi sarebbe ...

Advertising

sportface2016 : +++#SerieA, l'arbitro Gianpaolo #Calvarese si dimette per motivi di lavoro: la sua ultima partita resta #JuventusInter+++ - ZZiliani : Ops! Già un anno fa arbitrò con la deroga (aveva passato il limite d’età, ma serviva ancora, eccome se serviva), il… - umbo70 : RT @FrancescoOrdine: Calvarese si è dimesso da arbitro: la serie A non ne risentirà ma ho come l’impressione che il nuovo presidente dell’A… - afradoc : RT @ZZiliani: Ops! Già un anno fa arbitrò con la deroga (aveva passato il limite d’età, ma serviva ancora, eccome se serviva), il 30 giugno… - TinaAcone : RT @ZZiliani: Ops! Già un anno fa arbitrò con la deroga (aveva passato il limite d’età, ma serviva ancora, eccome se serviva), il 30 giugno… -