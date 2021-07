La vedova riluttante

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Deve essersi divertito molto Gioacchino Rossini quando compose “L’equivoco stravagante”, un dramma giocoso in due atti su libretto di Gaetano Gasbarri, rappresentato per la prima volta nel 1811. Lo si percepisce leggendo quella storia con un andirivieni di personaggi piacevolmente disorientanti, tra cui il contadino arricchito Gamberotto e la figlia Ernestina che non si accorge che il giovane squattrinato Ermanno è innamorato di lei. Si sarà divertita, sicuramente, anche la scrittrice inglese Georgette Heyer (1902-1974), visto che quella tematica legata agli equivoci e ai loro effetti la ritroviamo in molti dei suoi libri, ad esempio in Arabelle, uno dei suoi primi, basato proprio su quel ...