La storia di Vanessa Ferrari accusata di razzismo per una frase di Carlotta Ferlito

Per l'ennesima volta torna di moda su Twitter un fatto accaduto nel lontano 2013, quando la ginnasta della nazionale azzurra Carlotta Ferlito aveva commentato con una battuta inopportuna il successo olimpico di Simon Biles. L'atleta siciliana in quell'occasione aveva detto alla compagnia di squadra Vanessa Ferrari "La prossima volta ci dipingeremo la pelle di nero per vincere". Una frase sbagliata, brutta nei contenuti per cui la ragazza, all'epoca 18enne, si era immediatamente scusata. Le immagini, e le parole, furono catturate dal Daily Mail.

