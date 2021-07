La senatrice leghista che aveva detto “Se Dio…” non si scusa, se non con il Signore (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Io non mi sento di chiedere scusa a nessuno, l’unico a cui posso chiedere scusa è il Signore”. Dopo il suo intervento di ieri in Aula, nel corso della discussione del ddl Zan, la senatrice della Lega Antonella Faggi non arretra di un passo: “Siamo sotto questa volta celeste – dice all’AdnKronos – e se Dio ci avesse voluto ‘altalenanti’ ci avrebbe fatto in modo diverso”. Faggi (Lega) “Se il Signore ci avesse voluto così molteplici e diversi avrebbe fatto in modo che da soli potessimo cambiare il nostro sesso” #ddlzan #Senato pic.twitter.com/XCJKLmUGOZ — Il Grande Flagello (@grande flagello) July 20, ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Io non mi sento di chiederea nessuno, l’unico a cui posso chiedereè il”. Dopo il suo intervento di ieri in Aula, nel corso della discussione del ddl Zan, ladella Lega Antonella Faggi non arretra di un passo: “Siamo sotto questa volta celeste – dice all’AdnKronos – e se Dio ci avesse voluto ‘altalenanti’ ci avrebbe fatto in modo diverso”. Faggi (Lega) “Se ilci avesse voluto così molteplici e diversi avrebbe fatto in modo che da soli potessimo cambiare il nostro sesso” #ddlzan #Senato pic.twitter.com/XCJKLmUGOZ — Il Grande Flagello (@grande flagello) July 20, ...

repubblica : ?? Ddl Zan, la senatrice leghista Faggi in Aula: 'Se Dio ci avesse voluto diversi ci avrebbe dato strumenti per camb… - Enzolott : RT @rostokkio: Senatrice leghista: 'Se Dio ci avesse voluto diversi ci avrebbe dato strumenti per cambiare sesso'. Però la moltiplicazione… - mattderricoblog : LA BIZZARRA TEORIA DELLA SENATRICE LEGHISTA 'SE DIO CI AVESSE VOLUTO DIVERSI CI AVREBBE DATO STRUMENTI PER CAMBIARE… - Pinosuma1 : RT @baffi_francesco: Continuate a votarli questi pezzi di merda, mi raccomando. #ddlZan, la senatrice leghista Faggi in Aula: 'Se Dio ci a… - normalerheld : RT @cicciogia: Ddl Zan, senatrice leghista in Aula: 'Se Dio ci avesse voluto diversi, ci avrebbe dato strumenti per cambiare sesso'. E se… -