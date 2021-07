La risposta definitiva di Elio Vito alle ignobili parole di Borghi sui gay | VIDEO (Di mercoledì 21 luglio 2021) Quel paragone senza senso fatto dal leghista Claudio Borghi su Twitter, diventa oggetto di una discussione nell’Aula di Montecitorio. A riportarlo in Aula, pochi minuti dopo la pubblicazione sui social, è il deputato di Forza Italia Elio Vito che dagli scranni della Camera ha “rimproverato” il collega del Carroccio. Perché se le parole di uno degli uomini di spicco del partito di Matteo Salvini pesano come macigni, quelle del parlamentare di FI sono la risposta perfetta all’approssimazione dialettica. Mai avrei pensato di dirlo, ma: UN APPLAUSO A Elio Vito! ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Quel paragone senza senso fatto dal leghista Claudiosu Twitter, diventa oggetto di una discussione nell’Aula di Montecitorio. A riportarlo in Aula, pochi minuti dopo la pubblicazione sui social, è il deputato di Forza Italiache dagli scranni della Camera ha “rimproverato” il collega del Carroccio. Perché se ledi uno degli uomini di spicco del partito di Matteo Salvini pesano come macigni, quelle del parlamentare di FI sono laperfetta all’approssimazione dialettica. Mai avrei pensato di dirlo, ma: UN APPLAUSO A! ...

s_link_y : @Tommyc0049 @filipio_ Dare una risposta definitiva? No perché qualsiasi sia la risposta perdi una parte dell'eletto… - tobesolhhrry : @TW0GH05T è la risposta definitiva? - massimo_the : @StaseraItalia buonasera, potrei avere da un professore una risposta definitiva su questo aspetto : chi è stato vac… - IvanLv94 : @_iaci @szampa56 E' giusta è un tuo parere, buon senso non direi dato che tu da non vaccinato sei innocuo per chi l… - Ggcrm : @sasami_sato @Cartabellotta Hai idea di cosa voglia dire fare uno studio che riguardi la cancerogenicità? Dei numer… -