La Regione Toscana ha finanziato il Polo culturale di Piombino (Di mercoledì 21 luglio 2021) “La Regione supporterà il completamento del Polo culturale di Piombino, intanto indirizzando sulla realizzazione del 2° lotto le risorse del Fondo sviluppo e coesione a noi destinate e successivamente finanziando il recupero delle ex Officine e dell’area adiacente alle mura leonardesche (terzo lotto), secondo i contenuti indicati nella mozione del consigliere Gianni Anselmi e approvati all’unanimità dalla quinta Commissione consiliare.” E’ il commento di Eugenio Giani dopo l’approvazione della delibera che include un pacchetto di opere diffuse in tutta la Regione per un valore complessivo di 110,9 milioni ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Lasupporterà il completamento deldi, intanto indirizzando sulla realizzazione del 2° lotto le risorse del Fondo sviluppo e coesione a noi destinate e successivamente finanziando il recupero delle ex Officine e dell’area adiacente alle mura leonardesche (terzo lotto), secondo i contenuti indicati nella mozione del consigliere Gianni Anselmi e approvati all’unanimità dalla quinta Commissione consiliare.” E’ il commento di Eugenio Giani dopo l’approvazione della delibera che include un pacchetto di opere diffuse in tutta laper un valore complessivo di 110,9 milioni ...

