La prima Italia ai Giochi: le ragazze del softball (che perdono 2-0 con gli Usa) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Alla fine ai Giochi si gioca. Come da tradizione, prima della cerimonia d'apertura (venerdì) ci sono state le prime gare. E la prima Italia a scendere in campo è stata quella del softball, che alla 5 di mattina – ore italiane – ha debuttato affrontando la nazionale Usa, guidata dalla stella Cat Osterman, una delle più forti giocatrici di tutti i tempi, trascinatrice della squadra favorita per la medaglia d'oro.

