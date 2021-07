La nuova rotta dei giganti del mare (Di mercoledì 21 luglio 2021) 222 milioni di euro per spostare le navi a Marghera. Pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale il decreto. La parola ora al Parlamento di Milva Andriolli, montaggio Vito Spalluto Leggi su rainews (Di mercoledì 21 luglio 2021) 222 milioni di euro per spostare le navi a Marghera. Pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale il decreto. La parola ora al Parlamento di Milva Andriolli, montaggio Vito Spalluto

Advertising

ebbonn : RT @TgrRaiVeneto: 222 milioni di euro per spostare le #grandinavi a #Marghera. Pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale il decreto. La paro… - tourists_for : RT @TgrRaiVeneto: 222 milioni di euro per spostare le #grandinavi a #Marghera. Pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale il decreto. La paro… - TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: 222 milioni di euro per spostare le #grandinavi a #Marghera. Pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale il decreto. La paro… - TgrRaiVeneto : 222 milioni di euro per spostare le #grandinavi a #Marghera. Pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale il decreto. L… - ilgiornale : Cambio di rotta per i gusti dei giovani italiani. I più piccoli dicono addio alla #pasta al pomodoro, preferendo il… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova rotta La nuova rotta dei giganti del mare 222 milioni di euro per spostare le navi a Marghera. Pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale il decreto. La parola ora al Parlamento di Milva Andriolli, montaggio Vito Spalluto

Consiglio metropolitano, manovra di assestamento di bilancio che libera nuove risorse "Il risultato di questo bilancio di previsione rispecchia il cambio di rotta e il nuovo impulso che ... un parcheggio e una nuova fermata per il trasporto pubblico a Musile di Piave (100mila + 50mila ...

La ripartenza in Europa e la nuova rotta di Christine Lagarde Ipsoa 'Sei un supereroe', la nuova campagna di sensibilizzazione contro i mozziconi Lanciata anche a Pescara la campagna di sensibilizzazione ambientale contro la dispersione dei mozziconi di sigaretta nell'ambiente ...

Sindaco Rimini, Roberta Frisoni è la nuova vice di Gnassi Andrea Gnassi ha avviato in queste ore le procedure per redistribuire le deleghe revocate a Gloria Lisi, l’ex vice sindaco in rotta con il Pd e il centrosinistra. Non ci saranno nuovi ingressi in ...

222 milioni di euro per spostare le navi a Marghera. Pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale il decreto. La parola ora al Parlamento di Milva Andriolli, montaggio Vito Spalluto"Il risultato di questo bilancio di previsione rispecchia il cambio die il nuovo impulso che ... un parcheggio e unafermata per il trasporto pubblico a Musile di Piave (100mila + 50mila ...Lanciata anche a Pescara la campagna di sensibilizzazione ambientale contro la dispersione dei mozziconi di sigaretta nell'ambiente ...Andrea Gnassi ha avviato in queste ore le procedure per redistribuire le deleghe revocate a Gloria Lisi, l’ex vice sindaco in rotta con il Pd e il centrosinistra. Non ci saranno nuovi ingressi in ...