La nuova presidente Rai è Marinella Soldi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) È stata eletta laRai del consiglio di amministrazione ed è, per la quale la Commissione parlamentare di Vigilanza sul servizio pubblico ha dato voto favorevole. LEGGI ANCHE > Chi è Carlo Fuortes, il nuovo ad Rai proposto da Mario Draghi Chi èera stata indicata da Draghi per la presidenza nei giorni passati e questa mattina ha ottenuto ufficialmente l’incarico. Ma chi è questa donna? Originaria di Firenze, si è trasferita a Londra con la famiglia quando era ancora una bambina, qui ha ...

Advertising

SimonaMalpezzi : Con il voto favorevole della Commissione di Vigilanza, Marinella Soldi è la nuova Presidente della Rai. Ha la compe… - ilriformista : Via libera della Vigilanza - emmabonino : Oggi, in chiusura del 2° Congresso di @Piu_Europa ho annunciato il mio rientro. Sono molto contenta di riprendere l… - UninaIT : Gioconda Moscariello nuova Presidente della SPSB d'Ateneo. Una matematica a capo della Scuola Politecnica e delle S… - ReTwitStorm_ita : RT @RaiNews: La commissione di vigilanza Rai ha ratificato l'elezione di Marinella Soldi a nuova presidente della Rai. Soldi ha ottenuto 29… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova presidente

Per Massimiliano Fedriga ,della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli ... ma a dare maggiore opportunità perché oggi abbiamo unaarma che si chiama vaccino ". Vengono ...Per Massimiliano Fedriga,della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli ... ma a dare maggiore opportunità perché oggi abbiamo unaarma che si chiama vaccino". ad_dyn Poi, in ...Catanzaro - Il segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro Bruno Calvetta ha inteso esprimere il proprio ringraziamento a Francesco Chirillo, ex presidente di Confesercenti Catanzaro, p ...Dopo ben 8 anni, il calcio vibratiano inizia a notare un cambio di marcia, in particolare quello di Sant'Egidio. Era ...