La Motorvalley toscana rischia grosso «Con l’elettrico 70% di pezzi in meno»

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Cinquemila lavoratori nelle mani di multinazionali che in tutto il mondo stanno accorpando sedi «La transizione è possibile, le maestranze però vanno formate. La posizione ambigua di Fca»

Advertising

MauroLcc1955 : RT @turismoER: #MotorValley #inEmiliaRomagna 3 giorni sulle vie che collegano Pianura Padana e Mar Tirreno: attraverso colline, castelli,… - AllafineViaggio : RT @turismoER: #MotorValley #inEmiliaRomagna 3 giorni sulle vie che collegano Pianura Padana e Mar Tirreno: attraverso colline, castelli,… - turismoER : #MotorValley #inEmiliaRomagna 3 giorni sulle vie che collegano Pianura Padana e Mar Tirreno: attraverso colline, c… -

Ultime Notizie dalla rete : Motorvalley toscana

Il Tirreno

Cinquemila lavoratori nelle mani di multinazionali che in tutto il mondo stanno accorpando sedi «La transizione è possibile, le maestranze però vanno formate. La posizione ambigua di Fca» ...Il ministro dell Sviluppo economico: «Mi piace dire la verità, credo che non ci sia il tempo per fare una roba significativa e profonda». L’altra verità, scomoda, è quella sulle conseguenze dell’econo ...