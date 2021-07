La moglie di Di Maria non ha dubbi: “Chiuderà la carriera al Rosario Central” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Angel Di Maria ha un contratto col PSG fino al 2022, l’accordo prevede però anche un’opzione di rinnovo fino al 2023. Poi potrebbe tornare in patria, sua moglie Jorgelina Cardoso ne è sicura e ha parlato così in un’intervista a TyC Sports: “Non ho dubbi sul fatto che appenderà gli scarpini al chiodo al Rosario Central. Non chiedetemi quando accadrà, ma sicuramente sarà così”. Foto: Instagram personale Di Maria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Angel Diha un contratto col PSG fino al 2022, l’accordo prevede però anche un’opzione di rinnovo fino al 2023. Poi potrebbe tornare in patria, suaJorgelina Cardoso ne è sicura e ha parlato così in un’intervista a TyC Sports: “Non hosul fatto che appenderà gli scarpini al chiodo al. Non chiedetemi quando accadrà, ma sicuramente sarà così”. Foto: Instagram personale DiL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

