La ministra Cartabia alla Camera: «A Santa Maria Capua Vetere un’umiliazione per tutti, anche per gli agenti» – Il video (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nei giorni in cui la ministra della Giustizia deve rispondere alle critiche del principale azionista della maggioranza di governo, il Movimento 5 stelle, per la riforma del processo penale, continua a riempire le cronache lo scandalo delle violenze subite dai detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Sarebbero circa 300 – secondo le inchieste – gli ospiti della casa circondariale torturati dagli agenti penitenziari. Marta Cartabia, sui fatti risalenti al 6 aprile 2020, ha tenuto un’informativa al Senato. «Stando alle indagini, risulta che non fosse una reazione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nei giorni in cui ladella Giustizia deve rispondere alle critiche del principale azionista della maggioranza di governo, il Movimento 5 stelle, per la riforma del processo penale, continua a riempire le cronache lo scandalo delle violenze subite dai detenuti nel carcere di. Sarebbero circa 300 – secondo le inchieste – gli ospiti della casa circondariale torturati daglipenitenziari. Marta, sui fatti risalenti al 6 aprile 2020, ha tenuto un’informativa al Senato. «Stando alle indagini, risulta che non fosse una reazione ...

