Advertising

CaffeFou : La Littizzetto finisce di nuovo in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Littizzetto finisce

ilGiornale.it

Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti ", ha ironizzato Lucianacitando il rocker di Zocca e pubblicando sulla sua pagina Instagram la foto dal letto dell'ospedale. Nell'...Lairaniana sguscia tra un tabù e l'altro . Ha delle concorrenti tra le espatriate a ... Il materiale per ridere nonmai. Io sono una ragazza non sposata e per la mia famiglia non ...Con una foto su Instagram la comica torinese ha annunciato l'ennesima operazione chirurgica al ginocchio. A due anni dall'incidente, che le costò la frattura di rotula e polso, la Littizzetto non trov ...Luciana Littizzetto finisce in ospedale: ecco cosa è successo. Sono giorni piuttosto complicati quelli che sta vivendo Luciana Littizzetto, la nota comica e spalla di Fabio Fazio nel talk Che tempo ch ...