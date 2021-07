La Littizzetto finisce di nuovo in ospedale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Con una foto su Instagram la comica torinese ha annunciato l'ennesima operazione chirurgica al ginocchio. A due anni dall'incidente, che le costò la frattura di rotula e polso, la Littizzetto non trova pace Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 luglio 2021) Con una foto su Instagram la comica torinese ha annunciato l'ennesima operazione chirurgica al ginocchio. A due anni dall'incidente, che le costò la frattura di rotula e polso, lanon trova pace

Advertising

RItaliano3 : - dj_steveglam : La Littizzetto finisce di nuovo in ospedale - ilgiornale : Con una foto su Instagram la comica torinese ha annunciato l'ennesima operazione chirurgica al ginocchio. A due ann… - infoitcultura : La Littizzetto finisce di nuovo in ospedale - zazoomblog : La Littizzetto finisce di nuovo in ospedale - #Littizzetto #finisce #nuovo #ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Littizzetto finisce Luciana Littizzetto in ospedale, fan preoccupati: cosa è accaduto Luciana Littizzetto finisce in ospedale: ecco cosa è successo Sono giorni piuttosto complicati quelli che sta vivendo Luciana Littizzetto , la nota comica e spalla di Fabio Fazio nel talk Che tempo che fa è ...

La Littizzetto finisce di nuovo in ospedale Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti ", ha ironizzato Luciana Littizzetto citando il rocker di Zocca e pubblicando sulla sua pagina Instagram la foto dal letto dell'ospedale. Nell'...

La Littizzetto finisce di nuovo in ospedale ilGiornale.it Luciana Littizzetto di nuovo in ospedale: “Sono ancora qua” Luciana Littizzetto si mostra sui social di nuovo su un letto di ospedale. Niente di preoccupante questa volta per la comica torinese, che è stata sottoposta all’ultimo degli interventi che le permett ...

Luciana Littizzetto ancora in ospedale Sui social uno scatto dalla struttura in cui la comica è ricoverata per recuperare del tutto i postumi dell'infortunio di dicembre 2019. Luciana Littizzetto ancora in ospedale. Ma intanto ne siamo ven ...

Lucianain ospedale: ecco cosa è successo Sono giorni piuttosto complicati quelli che sta vivendo Luciana, la nota comica e spalla di Fabio Fazio nel talk Che tempo che fa è ...Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti ", ha ironizzato Lucianacitando il rocker di Zocca e pubblicando sulla sua pagina Instagram la foto dal letto dell'ospedale. Nell'...Luciana Littizzetto si mostra sui social di nuovo su un letto di ospedale. Niente di preoccupante questa volta per la comica torinese, che è stata sottoposta all’ultimo degli interventi che le permett ...Sui social uno scatto dalla struttura in cui la comica è ricoverata per recuperare del tutto i postumi dell'infortunio di dicembre 2019. Luciana Littizzetto ancora in ospedale. Ma intanto ne siamo ven ...