La lettera di Stefano De Martino a Santiago: “Sempre ti guarderò le spalle” (Video) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una lettera dolce e vera quella che Stefano De Martino ha scritto e poi letto per suo figlio Santiago (Video). Attraverso Vanity Fair le parole di Stefano De Martino arrivano a tutti. “Una lettera a mio figlio” ma tutti i padri e tutti i figli prima o poi si ritroveranno nelle parole del conduttore. Vanity Fair ha regalato a Stefano e suo figlio Santiago la nuova copertina. De Martino ha risposto non solo con questa lettera ma anche confidando altro di se stesso, non solo come padre ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 luglio 2021) Unadolce e vera quella cheDeha scritto e poi letto per suo figlio). Attraverso Vanity Fair le parole diDearrivano a tutti. “Unaa mio figlio” ma tutti i padri e tutti i figli prima o poi si ritroveranno nelle parole del conduttore. Vanity Fair ha regalato ae suo figliola nuova copertina. Deha risposto non solo con questama anche confidando altro di se stesso, non solo come padre ma ...

Advertising

stefano_romani : @EffeBoccia Intanto il DL del 18 maggio sulle misure urgenti COVID NON è stato convertito. Molte disposizioni prese… - Stefano_Gri : RT @chetempochefa: 'Caro papà, ogni sera prima di addormentarci ti ringraziamo per il dono più grande: il modo in cui ci hai insegnato a vi… - Nanenmonio1 : RT @penskesoenz: @mani72012 @a_meluzzi Leggetevi questo - Nanenmonio1 : Lettera a chi sostiene l'obbligo vaccinale - marco_disca : RT @penskesoenz: @mani72012 @a_meluzzi Leggetevi questo -