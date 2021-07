La lettera di Santiago a Stefano De Martino | “Sempre ti guarderò le spalle” Video

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Unadolce e vera quella cheDeha scritto e poi letto per suo figlio). Attraverso Vanity Fair le parole diDearrivano a tutti. “Unaa mio figlio” ma tutti i padri e tutti i figli prima o poi si ritroveranno nelle parole del conduttore. Vanity Fair ha regalato ae suo figliola nuova copertina. Deha risposto non solo con questama anche confidando altro di se stesso, non solo come padre ma ...