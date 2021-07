La Lazio di Sarri debutta su Sportitalia: due amichevoli in esclusiva (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ancora un altro grande (doppio) regalo di Sportitalia a tutti gli appassionati di calcio. Dopo il debutto di Mourinho alla Roma, anche le prime due partite di Maurizio Sarri alla guida della Lazio saranno trasmesse in esclusiva: venerdì 23 luglio alle ore 18.30 si comincia con Lazio-Triestina martedì 27 luglio alle ore 18.30 è il turno di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ancora un altro grande (doppio) regalo dia tutti gli appassionati di calcio. Dopo il debutto di Mourinho alla Roma, anche le prime due partite di Maurizioalla guida dellasaranno trasmesse in: venerdì 23 luglio alle ore 18.30 si comincia con-Triestina martedì 27 luglio alle ore 18.30 è il turno di L'articolo

Advertising

ZZiliani : Pensatela come volete, ma #Hysaj che adempie al rito del nuovo acquisto (quello d'intonare una canzone di fronte al… - msg_emanuele : RT @dei_voce: Ledesma: Sarri allenatore di livello, farà crescere la Lazio. - vileonardi : RT @mirkonicolino: (#CdS) '#Mou è già in fuga: la #Roma prende Vina, aspetta #Xhaka e sfida le big. Che spettacolo la #Lazio di #Sarri: 11… - laziofans : Lazio, Ledesma: “Fiducioso su Sarri. Anderson? Felice del suo ritorno”: Cristian Ledesma, ex capitano della Lazio,… - infoitsport : Sarri, pressing alto e più aggressività: prende forma la sua Lazio -