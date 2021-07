La gravità del video social di Salvini su Voghera: Draghi dovrebbe chiudere la porta del governo e buttare la chiave (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gestione della comunicazione via social ed esperienza di governo, la misura ormai è colma. Abbiamo assistito, nelle ultime 24 ore, a un Matteo Salvini leader di un partito che ha espresso un deputato (Borghi) che ha pubblicamente paragonato su Twitter la richiesta di vaccinazione anti-Covid a un politico alla richiesta di sieropositività a un esponente della comunità LGBT; che sta gettando dubbi e veli di incertezze sulla campagna vaccinale, soprattutto per quanto riguarda gli under 40; che ha espresso un assessore alla Pubblica sicurezza che ha colpito con una pistola un migrante di 39 anni, Youns El Boussetaoui, a ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gestione della comunicazione viaed esperienza di, la misura ormai è colma. Abbiamo assistito, nelle ultime 24 ore, a un Matteoleader di un partito che ha espresso un deputato (Borghi) che ha pubblicamente paragonato su Twitter la richiesta di vaccinazione anti-Covid a un politico alla richiesta di sieropositività a un esponente della comunità LGBT; che sta gettando dubbi e veli di incertezze sulla campagna vaccinale, soprattutto per quanto riguarda gli under 40; che ha espresso un assessore alla Pubblica sicurezza che ha colpito con una pistola un migrante di 39 anni, Youns El Boussetaoui, a ...

