La giustizia salviniana assolve per censo e status (Di mercoledì 21 luglio 2021) Calma e gesso, perché è così grossa che ci vuole freddezza. Riguardiamo il video di Salvini, a pistola quasi fumante, quando la dinamica dell’accaduto non è ancora chiara e si sa solo che un assessore leghista ha sparato a un marocchino in piazza. E chiunque dotato di buonsenso – lasciamo stare chi si professa garantista e sostiene i referendum dei radicali – chiunque, dicevamo, prima di emettere sentenza, si preoccuperebbe innanzitutto di capire la dinamica dell’accaduto. Ecco Salvini: “Altro che Far West a Voghera, si fa strada l’ipotesi della legittima difesa”. Su quali elementi si faccia strada, non è dato sapere, perché è ancora in corso la ricostruzione dei fatti e gli inquirenti non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Calma e gesso, perché è così grossa che ci vuole freddezza. Riguardiamo il video di Salvini, a pistola quasi fumante, quando la dinamica dell’accaduto non è ancora chiara e si sa solo che un assessore leghista ha sparato a un marocchino in piazza. E chiunque dotato di buonsenso – lasciamo stare chi si professa garantista e sostiene i referendum dei radicali – chiunque, dicevamo, prima di emettere sentenza, si preoccuperebbe innanzitutto di capire la dinamica dell’accaduto. Ecco Salvini: “Altro che Far West a Voghera, si fa strada l’ipotesi della legittima difesa”. Su quali elementi si faccia strada, non è dato sapere, perché è ancora in corso la ricostruzione dei fatti e gli inquirenti non ...

Letta fa arrabbiare Draghi ...dalle colonne di Repubblica è arrivata una sia pur timida apertura sulla riforma della giustizia: '... fino alla riforma fiscale, per anticipare le mosse del centrodestra e l'eterna proposta salviniana ...

