La Germania stanzia 400 milioni per le alluvioni (Di mercoledì 21 luglio 2021) Saranno in totale 400 i milioni a disposizione per la catastrofe naturale in Germania, di cui 200 saranno disponibili "velocemente e in modo non burocratico": lo ha dichiarato il ministro delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Saranno in totale 400 ia disposizione per la catastrofe naturale in, di cui 200 saranno disponibili "velocemente e in modo non burocratico": lo ha dichiarato il ministro delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania stanzia La Germania stanzia 400 milioni per le alluvioni Saranno in totale 400 i milioni a disposizione per la catastrofe naturale in Germania, di cui 200 saranno disponibili "velocemente e in modo non burocratico": lo ha dichiarato il ministro delle Finanze Olaf Scholz, riportando insieme al ministro degli Interni Horst Seehofer, ...

Saranno in totale 400 i milioni a disposizione per la catastrofe naturale in Germania, di cui 200 saranno disponibili "velocemente e in modo non burocratico": lo ha dichiarato il ministro delle Finanze Olaf Scholz, riportando insieme al ministro degli Interni Horst Seehofer, ...