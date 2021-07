SecolodItalia1 : La Francia rimette in libertà l’ex-Br Di Marzio che tentò di rapire il prefetto Simone -

Ultime Notizie dalla rete : Francia rimette

Il Fatto Quotidiano

Londra sial buon senso: allo studio il vaccino obbligatorio: in migliaia contro il pass sanitario, tampone per chi arriva da alcuni Paesi Qui la pagina del governo francese ...Il premier incaricato Haririil mandato per la formazione di un esecutivo. E il Libano si ritrova in caduta libera, ... Negli ultimi mesi, la comunità internazionale, in particolaree ...Maurizio Di Marzio oggi ha 61 anni, gli ultimi 30 li ha passati in Francia dove ha aperto un ristorante e dove si è rifatto una vita. La detenzione ...Di Marzio ad aprile era sfuggito all'arresto, scattato invece per gli altri nel corso dell'Operazione «Ombre Rosse». E ora è fuori di nuovo, anche se gli è stato imposto l'obbligo di firma ogni 15 gio ...