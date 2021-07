La figlia di Mariah Carey | Monroe | debutta come modella a soli 10 anni - quanto è carina!

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La campagna per il ritorno a scuola si chiama "Today Is Someday" epuoi vedere nella clip,interpreta la sua mamma superstar all'età di 10, indossando una salopette di jeans mentre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : figlia Mariah

Yahoo Finanza

Mimi e la sua adorabile mini - me. Ladi 10 anni diCarey , Monroe , ha ufficialmente iniziato a seguire le orme della sua famosa mamma, interpretando la versione più giovane della pop star nella una nuova campagna ...Monroe Cannon sar il volto di una nuova campagna pubblicitaria per il marchio dedicato ai pi piccoli OshKosh B Gosh. A soli 10 anni, Monroe Cannon, ladiCarey, si prepara a debuttare in ...A soli 10 anni, Monroe Cannon, la figlia di Mariah Carey, si prepara a debuttare in passerella.La bambina sarà infatti volto di una nuova campagna di moda back-to-school, al fianco della famosa cantan ...Free Britney Spears: Miley Cyrus, Paris Hilton, Mariah Carey e altre celebrità hanno aperto un fondo legale per Britney Spears ...