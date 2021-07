La Destra di Giorgia tratta i poveri come drogati. Meloni shock: gli aiuti targati M5S paragonati al metadone per i tossici (Di mercoledì 21 luglio 2021) Giorgia Meloni ne ha fatta un’altra delle sue. Era in quel di Napoli a presentare il suo libro Io sono Giorgia che fa l’eco al video trash che imperversava sul web qualche tempo fa e non ce l’ha fatta a trattenersi: “Il reddito di cittadinanza è come il metadone per i tossici, va abolito”. C’è da dire a sua discolpa che era visibilmente eccitata per l’incontro di qualche ora prima tra il nuovo capo politico dei Cinque Stelle Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi (leggi l’articolo). E come il suo personaggio preferito della saga di J. R. R. Tolkien, Gandalf il Grigio, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 21 luglio 2021)ne ha fatta un’altra delle sue. Era in quel di Napoli a presentare il suo libro Io sonoche fa l’eco al video trash che imperversava sul web qualche tempo fa e non ce l’ha fatta a trattenersi: “Il reddito di cittadinanza èilper i, va abolito”. C’è da dire a sua discolpa che era visibilmente eccitata per l’incontro di qualche ora prima tra il nuovo capo politico dei Cinque Stelle Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi (leggi l’articolo). Eil suo personaggio preferito della saga di J. R. R. Tolkien, Gandalf il Grigio, ...

