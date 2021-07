La Cina sott'acqua, evacuati in 300mila nell'Henan (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono quasi 300mila le persone evacuate nella provincia centrale cinese dell’Henan per le piogge torrenziali che flagellano dallo scorso 16 luglio la zona. Dodici persone sono morte dopo che la metropolitana della città di Zhengzhou, nella Cina centrale, è stata inondata. Si temono numerosi dispersi. Lo hanno confermato le autorità locali, dopo che sui social media sono emerse immagini scioccanti di passeggeri che lottano contro l’acqua alta fino al collo all’interno di un vagone del treno. Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che “la situazione delle inondazioni è molto grave” e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Sono quasile persone evacuatea provincia centrale cinese dell’per le piogge torrenziali che flagellano dallo scorso 16 luglio la zona. Dodici persone sono morte dopo che la metropolitana della città di Zhengzhou,centrale, è stata inondata. Si temono numerosi dispersi. Lo hanno confermato le autorità locali, dopo che sui social media sono emerse immagini scioccanti di passeggeri che lottano contro l’alta fino al collo all’interno di un vagone del treno. Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che “la situazione delle inondazioni è molto grave” e ...

Ultime Notizie dalla rete : Cina sott Gravi inondazioni in Cina, sott'acqua la metro di Zhengzhou: 12 morti Il presidente cinese Xi Jinping ha definito "estremamente gravi" le inondazioni che stanno interessando la Cina e in particolare la provincia di Henan sottolineando che "salvare la vita delle persone ...

Covid. 2.898 positivi, 11 decessi. 161 i pazienti in terapia intensiva

Gravi inondazioni in Cina, sott'acqua la metro di Zhengzhou: 12 morti Rai News La Cina sott'acqua, evacuati in 300mila nell'Henan Dodici persone sono morte dopo che la metropolitana della città di Zhengzhou, nella Cina centrale, è stata inondata. Si temono numerosi dispersi. Lo hanno confermato le autorità locali, dopo che sui ...

Gravi inondazioni in Cina, sott'acqua la metro di Zhengzhou: 12 morti È allarme maltempo a Henan, provincia che ospita circa 94 milioni di persone: la stagione delle piogge insolitamente attiva ha portato a nuovi disagi e disastri. La città di Zhengzhou, capitale della ...

