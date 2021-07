La Cassazione sanziona la discriminazione sindacale in Ryanair (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Le sezioni unite della Corte di Cassazione confermano quanto stabilito dalla Corte d’appello di Brescia e dal Tribunale di Bergamo sul comportamento discriminatorio da parte di Ryanair nei confronti dei lavoratori nell’ambito del procedimento legale intentato dalla Filt Cgil”: a dare la notizia è Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt Cgil. La stessa sentenza stabilisce che Ryanair è condannata a risarcire 50 mila euro, oltre le spese legali come sanzione per il comportamento tenuto verso i lavoratori. L’azione legale era partita nell’ottobre 2017. La Filt Cgil di Bergamo aveva presentato ricorso per accertare il carattere ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Le sezioni unite della Corte diconfermano quanto stabilito dalla Corte d’appello di Brescia e dal Tribunale di Bergamo sul comportamento discriminatorio da parte dinei confronti dei lavoratori nell’ambito del procedimento legale intentato dalla Filt Cgil”: a dare la notizia è Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt Cgil. La stessa sentenza stabilisce cheè condannata a risarcire 50 mila euro, oltre le spese legali come sanzione per il comportamento tenuto verso i lavoratori. L’azione legale era partita nell’ottobre 2017. La Filt Cgil di Bergamo aveva presentato ricorso per accertare il carattere ...

