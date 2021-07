La Caritas diocesana di Gaeta ha presentato il Report 2020 “Un noi da costruire” | strumento di analisi delle povertà del Lazio sud

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Lunedì scorso, 19 luglio, nel complesso archeologico di Caposele a Formia è statoil nuovo rapporto delladirelativo all’anno, dal titolo “Un noi da”. Un evento atteso non solo nell’ambito ecclesiale, ma anche dagli operatori sociali che lavorano nei contesti istituzionali e associativi del territorio. Ildellaè un aggiornamento periodico in termini numerici sulledel territorio diocesano, ma anche un’occasione d’incontro e confronto tra ...

Advertising

MARCO1356662232 : TENETE D'ACCONTO IL RISO DATO.. E CARITAS DIOCESANA DI MANTOVA SI ASSESTA IN B.P.M. CON 1 SALDO DI + 30MIGLIARDI D… - MARCO1356662232 : ELARGIZIONE A TUTTI NELL'IMPERO.. DI 1 SACCO DI RISO ALLA THAILANDESE.. DA 1 QUINTALE.. TENETELO DI SCORTA.. NN M… - MARCO1356662232 : CARITAS DIOCESANA di MANTOVA.. ANDRA' AVANTI SINO AD ESAURIMENTO CAPITALE.. E SI FERMERA' A 30MIGLIARDI D'EURO.. DI… - MARCO1356662232 : SOCIETA''BRIONI MARCO'. KIUDE IL BILANCIO CON 12MILIONI x 9MIGLIARDESIMI DI EURO.. KE SARANNO GIROCONTATI A CARITA… - gazzettadegliau : La Caritas diocesana di Gaeta presenta il Report 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Caritas diocesana

Sono state firmate nel pomeriggio di oggi, martedì 20 luglio, le convenzioni per l'assegnazione di cinque borse lavoro nell'ambito del progetto "Liberiamo la speranza" avviato dalladi Cerignola - Ascoli Satriano in collaborazione con l'Ufficio di esecuzione penale esterna (Uepe) di Foggia e finanziato con i Fondi Otto x mille della Chiesa cattolica. Alla ...'Abbiamo inaugurato il tavolo martedì scorso " spiega l'assessore Boschiazzo " con un primo incontro al quale hanno preso parte il direttore delladon Mario Merotta , don Gigi ...Lunedì scorso, 19 luglio, nel complesso archeologico di Caposele a Formia è stato presentato il nuovo rapporto della Caritas diocesana di Gaeta relativo all’anno 2020, dal titolo “Un noi da costruire” ...E’ stato un 2020 duro, anche per la Caritas Diocesana d San Benedetto: l’organizzazione, con sede nel quartiere Ponterotto, ha vissuto in prima linea i danni provocati dalla pandemia. L’emergenza sani ...