La campionessa Usa rinuncia alle Olimpiadi perché a sua madre è vietato accompagnarla

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La nuotatrice statunitense Becca Meyers ha deciso di non partecipareParalimpiadia suanon è permessoa Tokyo. Meyers ha 26 anni, è sorda e cieca a causa di un difetto genetico, e secondo il Comitato Olimpico e Paralimpico Usa (USOPC) avrebbe dovuto divedere un accompagnatore estraneo con altri 33 atleti, a causa delle restrizioni delle squadre e degli staff dovute alla pandemia. Quella degli atleti paralimpici è una condizione particolare. L’accompagnatore non è un semplicenatore. E Meyers non è un’atleta qualunque: ha vinto tre ori e un argento a Rio, nel 2016. “E ...