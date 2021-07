Konami presenta eFootball: tramonta lo storico Pes (Di mercoledì 21 luglio 2021) Svolta storica in casa Konami, eFootball sostituirà Pes: evoluzione free-to-play e cross platform. Le caratteristiche del gioco e quando sarà disponibile Cari amanti di Pes, dobbiamo darvi una brutta notizia: la Konami ha presentato un’evoluzione del vecchio gioco per console, denominata eFootball. Il gioco uscirà dai canoni tradizionali e avrà uno sviluppo itinerante a partire dal prossimo autunno: sarà free-to-play, ossia accessibile a tutti in modo gratuito, aggiungendo di volta in volta un piccolo tassello del puzzle. Il gioco sarà realizzato interamente da Unreal Engine di Epic Games e porterà ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 luglio 2021) Svolta storica in casasostituirà Pes: evoluzione free-to-play e cross platform. Le caratteristiche del gioco e quando sarà disponibile Cari amanti di Pes, dobbiamo darvi una brutta notizia: lahato un’evoluzione del vecchio gioco per console, denominata. Il gioco uscirà dai canoni tradizionali e avrà uno sviluppo itinerante a partire dal prossimo autunno: sarà free-to-play, ossia accessibile a tutti in modo gratuito, aggiungendo di volta in volta un piccolo tassello del puzzle. Il gioco sarà realizzato interamente da Unreal Engine di Epic Games e porterà ...

