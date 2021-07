Konami presenta eFootball, il rivoluzionario gioco di simulazione calcistica free to play (Di mercoledì 21 luglio 2021) Chi aspettava da Konami l'annuncio di PES 2022 non rimarrà deluso, perché la casa di produzione giapponese ha appena presentato quello che sarà l'evoluzione di Pro Evolution Soccer in chiave free-to-play. Il prossimo autunno uscirà infatti eFootball, nuovo brand digital only che sarà disponibile per PC, console e dispositivi mobili: il videogame uscirà prima per playStation 5, playStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC su Steam, poi arriveranno subito dopo le versioni iOS e Android. Il reveal trailer di eFootball «Partendo dalle solide fondamenta ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Chi aspettava dal'annuncio di PES 2022 non rimarrà deluso, perché la casa di produzione giapponese ha appenato quello che sarà l'evoluzione di Pro Evolution Soccer in chiave-to-. Il prossimo autunno uscirà infatti, nuovo brand digital only che sarà disponibile per PC, console e dispositivi mobili: il videogame uscirà prima perStation 5,Station 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC su Steam, poi arriveranno subito dopo le versioni iOS e Android. Il reveal trailer di«Partendo dalle solide fondamenta ...

