Konami manda in pensione PES | ecco eFootball | il nuovo gioco di calcio free-to-play

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Pro Evolution Soccer, meglio noto come PES, potrebbe essere arrivato alla fine. Il brand, che già aveva debuttato al fianco di PES, diventerà ilmarchio globale, come annunciato daverrà lanciato in autunno su tutte le piattaforme, ovveroStation 5,Station 4, Xbox Series XS, Xbox One, Windows 10 e Steam. Più avanti,verrà distribuito anche con versioni dedicate ad Android e iOS. Ma oltre al fatto che andrà a sostituire uno dei giochi calcistici che hanno fatto la storia del gaming,avrà altre ...

Cambia completamente il modello di gioco, ma anche di business: cambiano i costi, cambiano le modalità di accesso. E' l'ora delle scelte.Konami rivoluziona completamente Pro Evolution Soccer trasformandolo in eFootball: disponibile in autunno, free-to-play, su Unreal Engine per ogni console.