Kate Beckinsale | il nuovo film oltre vampiri e licantropi | ma sempre in action

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Èla nuova star di Prime Video. Sulla piattaforma streaming di Amazon, infatti, l’attrice era stata nel 2019 protagonista della miniserie The Widow, mentre adesso lo sarà delJolt. Una commedia d’azione: così è definita la pellicola, che quindi riassume alla perfezione la carriera della. Per qualche motivo misterioso, infatti, l’attrice è uno di quei volti che in realtà hanno imperversato al cinema tra la seconda metà degli anni Novanta e i Duemila, ma di cui si ricordano solo pochi titoli, in primis la saga cult di Underworld. Ed è un po’ un peccato, perché riscorrendo la ...

jeannetmodi : Ci sono persone famose che somigliano a persone che mi stanno antipatiche nella vita reale e di conseguenza mi stan… - arnaldospireli : Que bella Kate Beckinsale ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Kate Beckinsale

Il Messaggero

L attrice preferisce l aspetto naturale: Ho il terrore che mi si paralizzi la faccia .dice no al ...Intervistata dal Sunday Times ,ha dichiarato di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica o al botox. E se dimostra meno della sua età è perché ha ereditato i geni della mamma Il film che l'ha resa famosa ...La vampira Selena della saga «Underworld» in realtà ha una carriera che non ti aspetti e a breve la rivedrai su Amazon Prime Video ...«Il motivo per cui il mio personaggio decide di uscire a cena con gli uomini è per esercitarsi, per vedere se riesce a superare un appuntamento senza prendere il suo accompagnatore ...