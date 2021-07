Juventus, si ferma Dybala: affaticamento alla coscia sinistra per la ‘Joya’ (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Juventus è scesa in campo nel pomeriggio per continuare la preparazione, in vista del primo impegno in amichevole Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 luglio 2021) Laè scesa in campo nel pomeriggio per continuare la preparazione, in vista del primo impegno in amichevole

Advertising

ZZiliani : Qualcuno di voi ha mai visto #Bernardeschi in un undici iniziale a #EURO2020? E il nome di uno sponsor così invaden… - Mediagol : Juventus, si ferma Dybala: affaticamento alla coscia sinistra per la ‘Joya’ - junews24com : Infortunio Da Graca, si ferma l'attaccante: gli aggiornamenti - - AndreaBargione : #Juventus: si ferma #Dybala - affaticamento muscolare per l’argentino. - MondoBN : GRAVINA: “L’azzurro ci unisce. Quando gioca l’Italia i -