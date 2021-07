Juventus: sabato la prima amichevole stagionale contro il Cesena (Di mercoledì 21 luglio 2021) La stagione della Juventus è pronta a decollare: sarà il Cesena la prima avversaria di Massimiliano Allegri nella sua nuova avventura alla guida dei bianconeri, nell'amichevole prevista per sabato 24 ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 luglio 2021) La stagione dellaè pronta a decollare: sarà illaavversaria di Massimiliano Allegri nella sua nuova avventura alla guida dei bianconeri, nell'prevista per24 ...

Advertising

calciocesenafc : ??Burdel, abbiamo grandi novità! ?? Sabato non prendete impegni, perché saremo in campo per la prima amichevole sta… - SkySport : La Juve riparte dal Cesena, sabato la prima amichevole. LIVE su Sky #SkySport #JuventusCesena - readytodie___ : Peccato, volevo vedere il numero 10 della Juventus FC Sabato pomeriggio - CalcioPillole : Affaticamento muscolare per l'attaccante della #Juventus Paulo #Dybala. Out per l'amichevole di sabato contro il… - KSport24 : @araujopampanin Meglio non vedercela proprio Sabato. finché non torna Chicco Chiesa non è Juventus (ovviamente sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus sabato Juve, si ferma Dybala per un affaticamento muscolare Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Juventus rende noti i problemi fisici accusati ... in vista del primo impegno in amichevole, sabato contro il Cesena . Si è trattato di una seduta ...

Juventus: sabato la prima amichevole stagionale contro il Cesena ... nell'amichevole prevista per sabato 24 luglio, alla Continassa, alle ore 18. Circola molta curiosità intorno a questa nuova Juventus, anche se sono ancora molti i giocatori assenti: ieri si è ...

Amichevoli estive Juventus 2021/2022, dove vedere l'esordio con il Cesena: date, orari e dirette tv FantaMaster Juventus, infortunio Dybala | Salterà il match contro il Cesena Infortunio Dybala, Juventus: la Joya ha accusato un problema alla coscia sinistra e salterà il match contro il Cesena.

Juve, Dybala lavora a parte: fermato da un affaticamento muscolare TORINO - " Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro ...

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, larende noti i problemi fisici accusati ... in vista del primo impegno in amichevole,contro il Cesena . Si è trattato di una seduta ...... nell'amichevole prevista per24 luglio, alla Continassa, alle ore 18. Circola molta curiosità intorno a questa nuova, anche se sono ancora molti i giocatori assenti: ieri si è ...Infortunio Dybala, Juventus: la Joya ha accusato un problema alla coscia sinistra e salterà il match contro il Cesena.TORINO - " Paulo Dybala e Marco Da Graca svolgeranno un lavoro personalizzato per i prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra per il primo e all’adduttore destro ...