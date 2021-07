Juventus, l’agente di Chiellini: “Rinnovo? I matrimoni si fanno in due” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Davide Lippi, procuratore di Giorgio Chiellini, in merito al futuro del suo assistito Leggi su mediagol (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate da Davide Lippi, procuratore di Giorgio, in merito al futuro del suo assistito

Advertising

Mediagol : Juventus, l’agente di Chiellini: “Rinnovo? I matrimoni si fanno in due” - Cucciolina96251 : RT @calciomercatogp: Nei prossimi giorni incontro tra #Juventus e l’agente di #Chiellini per il rinnovo del contratto del difensore. Si ver… - Cucciolina96251 : RT @TuttoJuve24: ?? #Juventus, rinnovo Chiellini: in settimana incontro con l’agente #TuttoJuve24 #Juve #Juventus #SerieA #UCL #CristianoRo… - TuttoJuve24 : ?? #Juventus, rinnovo Chiellini: in settimana incontro con l’agente #TuttoJuve24 #Juve #Juventus #SerieA #UCL… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus #UCL ?? -