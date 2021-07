Juventus, il giornalista svela: “Pjanic? Non è un obiettivo. Su Ronaldo e Icardi…” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Juventus – Novità importanti per quanto riguarda la Juventus e sopratutto il futuro di Ronaldo. Ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it Barillà, giornalista de La Stampa che segue le sorti bianconere. E ha fatto un punto importante sul mercato della Vecchia Signora. Spiegando alcune mosse e svelando alcuni retroscena. Juventus, le parole del giornalista Quello più importante è su Pjanic: “Non è mai stato un obiettivo – ha detto – anche se per lui un ritorno a Torino sarebbe assai gradito. Ma all’inizio non era proprio nella lista”. Poi ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 21 luglio 2021)– Novità importanti per quanto riguarda lae sopratutto il futuro di. Ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it Barillà,de La Stampa che segue le sorti bianconere. E ha fatto un punto importante sul mercato della Vecchia Signora. Spiegando alcune mosse endo alcuni retroscena., le parole delQuello più importante è su: “Non è mai stato un– ha detto – anche se per lui un ritorno a Torino sarebbe assai gradito. Ma all’inizio non era proprio nella lista”. Poi ...

