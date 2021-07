Juventus, dalla Spagna un grandissimo elogio: “dategli il Pallone d’Oro” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo il grandissimo Europeo disputato con l’Italia, il giornale Marca ha proposto un Pallone d’Oro congiunto per Bonucci e Chiellini. In Italia si festeggerà per tutta l’estate la vittoria dell’Europeo della nazionale allenata da Roberto Mancini. L’ex allenatore dell’Inter e del Manchester City ha risollevato una Nazionale che era ridotta a brandelli dopo la mancata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo ilEuropeo disputato con l’Italia, il giornale Marca ha proposto uncongiunto per Bonucci e Chiellini. In Italia si festeggerà per tutta l’estate la vittoria dell’Europeo della nazionale allenata da Roberto Mancini. L’ex allenatore dell’Inter e del Manchester City ha risollevato una Nazionale che era ridotta a brandelli dopo la mancata Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

forumJuventus : ?? Il Barça propone scambio Dybala-Griezmann ?? Juventus non interessata all'offerta ?? - romeoagresti : @sedrani_l Il match sarà visibile su Juventus Tv a partire dalla mezzanotte di sabato. - ZZiliani : Ricordate #Muratore ceduto dalla #Juventus all’#Atalanta per 7 milioni (di totale plusvalenza)? Per la cronaca, gio… - GPeppe34N : RT @mirkonicolino: La #Juventus ha prelevato dall'#Atalanta: #Kulusevski per 35 milioni + 9 di bonus pagabili in 5 anni. La Dea ha prelevat… - DanyRoss70 : RT @mirkonicolino: La #Juventus ha prelevato dall'#Atalanta: #Kulusevski per 35 milioni + 9 di bonus pagabili in 5 anni. La Dea ha prelevat… -