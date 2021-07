Jennifer Lopez risponde ad una domanda su Ben Affleck | È il momento di amarsi

(Di mercoledì 21 luglio 2021)si è lasciata andare, ma non troppo, in merito al suo rapporto ritrovato con Ben. La cantante e attrice 51enne è stata intervistata via Zoom da Hoda Kotb del Today Show., le sue parole approfondimentoe Bensarebbero alla ricerca di una casa Tutto è iniziato quando Hoda ha chiesto a: ' Sembri più felice . ...

si è lasciata andare, ma non troppo, in merito al suo rapporto ritrovato con Ben Affleck . La cantante e attrice 51enne è stata intervistata via Zoom da Hoda Kotb del Today Show. ...Al Today Show,risponde per la prima volta a una domanda su Ben Affleck: 'Ti vedo più felice ultimamente, è vero che sei più felice,?'. Lei sulle prime svicola, poi risponde: 'È un momento ...Jennifer Lopez Ben Affleck: nonostante le cose tra i due si facciano sempre più serie, la coppia non è ancora pronta per convolare a nozze ...Jennifer Lopez ha parlato a viso aperto per la prima volta della rottura con il suo ex Alex Rodriguez. Jennifer Lopez ha dichiarato che il percorso di separazione da Alex è stato lungo e doloroso e, p ...