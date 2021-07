Italia-Usa: le ragazze del softball perdono a testa alta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Esordio amaro sul diamante di Sabara Fukushima per le ragazze del softball Italiano. Stadio vuoto e sole a picco con una temperatura di 32° sul campo. Una partita non facile contro una delle pretendenti al titolo. Gli Stati Uniti chiudono le prime fasi di gioco senza concedere molto, l’indicazione è quella di voler tenere in mano le redini l’incontro. L’Italia arriva a Tokyo 2020 qualificata come squadra vincitrice dell’evento di qualificazione della zona Europa/Africa composto di otto squadre, giocato nel luglio del 2019. Mentre gli Stati Uniti arrivano alle Olimpiadi in virtù della vittoria ai Campionati mondiali del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 21 luglio 2021) Esordio amaro sul diamante di Sabara Fukushima per ledelno. Stadio vuoto e sole a picco con una temperatura di 32° sul campo. Una partita non facile contro una delle pretendenti al titolo. Gli Stati Uniti chiudono le prime fasi di gioco senza concedere molto, l’indicazione è quella di voler tenere in mano le redini l’incontro. L’arriva a Tokyo 2020 qualificata come squadra vincitrice dell’evento di qualificazione della zona Europa/Africa composto di otto squadre, giocato nel luglio del 2019. Mentre gli Stati Uniti arrivano alle Olimpiadi in virtù della vittoria ai Campionati mondiali del ...

